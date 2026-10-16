INTER LIFE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INTER LIFE gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 24.85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTER LIFE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch