Inter Industries hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 ILS gegenüber -0.110 ILS im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inter Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200.8 Millionen ILS im Vergleich zu 175.4 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch