Inter Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inter Industries hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 ILS. Im Vorjahresviertel waren -0.150 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inter Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 206.7 Millionen ILS im Vergleich zu 173.9 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch