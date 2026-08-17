Inter Globe Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inter Globe Finance hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inter Globe Finance 3.57 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21.30 Prozent auf 529.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Inter Globe Finance 672.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch