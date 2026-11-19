Inter Cars äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.74 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16.79 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.29 Milliarden PLN – ein Plus von 16.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inter Cars 5.41 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch