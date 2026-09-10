Inter Cars präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inter Cars hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19.92 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.23 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.99 Milliarden PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inter Cars einen Umsatz von 5.34 Milliarden PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch