INTER ACTION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INTER ACTION hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

INTER ACTION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8.08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.11 Prozent auf 816.8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch