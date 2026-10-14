|
14.10.2026 06:37:00
INTER ACTION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
INTER ACTION hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
INTER ACTION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8.08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.44 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.11 Prozent auf 816.8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.