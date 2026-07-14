INTER ACTION gewährte Anlegern Blick in die Bücher

INTER ACTION präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.61 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.97 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.92 Prozent auf 1.12 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 51.64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte INTER ACTION 89.45 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 4.82 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 27.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem INTER ACTION 6.67 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch