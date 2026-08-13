Intensity Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Intensity Therapeutics lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intensity Therapeutics ein EPS von -3.250 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch