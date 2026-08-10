Intense Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Intense Technologies lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.230 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 301.2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 229.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch