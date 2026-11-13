Intense Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intense Technologies hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.34 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 260.6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intense Technologies 334.8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch