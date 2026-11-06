Intellivate Capital Ventures stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intellivate Capital Ventures hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.10 INR. Im letzten Jahr hatte Intellivate Capital Ventures einen Gewinn von 0.020 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549.5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 474.2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch