Intelligent Wave Inc. fournit à la société de diffusion finlandaise Yle une solution de surveillance des flux IP nommée « EoM ».

- Une solution vitale de surveillance en temps réel dans la diffusion IP de prochaine génération -

TOKYO, 24 juin 2021 /CNW/ - Intelligent Wave Inc. (ci-après appelée « IWI »), société basée à Tokyo, a annoncé le 23 juin avoir fourni au média de service public national Yleisradio Oy (ci-après appelé « Yle ») une solution de surveillance des flux IP nommée « EoM ».

Histoire de la mise en œuvre d'EoM

Yle a intégré EoM dans le but de surveiller et d'analyser les flux IP dans une salle de commande principale qui sera bientôt renouvelée. Ci-dessous se trouvent les points qui ont fait l'objet d'une évaluation approfondie au cours du processus de démonstration de faisabilité.

Points d'évaluation d'EoM

Est compatible avec un réseau de 100GbE et prend en charge une variété de protocoles.

Garantit une plus grande fiabilité sans coût supplémentaire grâce à une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Fournit un dépannage détaillé grâce à l'analyse des données antérieures.

Est intégré avec un système de gestion de réseau de tiers.

Est une solution de type logiciel utilisant un système de soutien aux opérations (OSS) permettant une configuration polyvalente.

À propos d'EoM

EoM est une solution de surveillance des flux IP (*1) élaborée conjointement avec le diffuseur public japonais NHK et destinée à l'industrie de la diffusion. EoM combine la technologie de traitement de données à haute vitesse d'IWI grâce à ses activités de développement de systèmes de paiement et à la puissance de circuits FPGA (*2). Avec la montée de la diffusion 4K et 8K, il devient essentiel pour les médias de passer à la transmission IP, qui nécessite un outil de surveillance détaillée des flux IP afin de maintenir et d'accroître la qualité. EoM prend en charge les protocoles de diffusion IP standard, comme SMPTE ST2110, ST2022, etc., ce qui contribue à réduire considérablement les coûts d'exploitation des studios IP en analysant et en surveillant les données en temps réel tout en en analysant les données antérieures. IWI continuera à développer des fonctionnalités qui contribueront à renforcer et à maintenir la qualité de la diffusion IP.

Notes : (*1) Brevet en instance (*2) FPGA (réseau prédiffusé programmable [field programmable gate array]) : circuit intégré conçu pour être configuré par un client ou un concepteur après la fabrication

Fonctionnalités d'EoM

Voici quelques fonctionnalités d'EoM. (De nouvelles fonctionnalités seront continuellement ajoutées.)

Surveille 12 protocoles avec une vitesse prise en charge de 10GbE, 25GbE ou 100GbE.

Peut surveiller des éléments comme le débit binaire, le nombre de pertes de paquets, la latence, l'instabilité, etc.

Émet des alertes en fonction du seuil défini par l'utilisateur.

Permet le décodage des paquets audio et vidéo.

Est intégré avec un système de gestion de réseau de tiers.

Pour en savoir plus sur EoM :

https://www.iwi-marketing.com/en

À propos d'IWI

IWI est une entreprise de premier plan dans le développement de l'infrastructure de réseau en ligne dans le secteur de la finance, et dispose de solides compétences dans le traitement précis et en temps réel d'une immense quantité de données. IWI est une entreprise en croissance dans le secteur de la sécurité, qui développe et revend des progiciels pour la sécurité de l'information et la cybersécurité. IWI appuie la transformation numérique des entreprises en fournissant une infrastructure rapide, fiable et sûre basée sur la philosophie de gestion de l'entreprise : « Créer une société de l'information sûre et fiable ».

https://www.iwi.co.jp/en

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

