INTELLIGENT WAVE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

INTELLIGENT WAVE präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.43 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4.07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 56.79 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei INTELLIGENT WAVE ein Gewinn pro Aktie von 51.55 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat INTELLIGENT WAVE mit einem Umsatz von insgesamt 17.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch