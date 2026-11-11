Intelligent Bio Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intelligent Bio Solutions hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intelligent Bio Solutions ein EPS von -3.500 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intelligent Bio Solutions einen Umsatz von 1.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch