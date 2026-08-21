Intelligent Bio Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intelligent Bio Solutions hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Intelligent Bio Solutions im vergangenen Quartal 1.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intelligent Bio Solutions 0.8 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 8.440 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intelligent Bio Solutions -20.000 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Intelligent Bio Solutions im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.22 Millionen USD. Im Vorjahr waren 3.05 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch