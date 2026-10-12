INTELLEX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

INTELLEX hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 31.68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei INTELLEX noch ein Gewinn pro Aktie von 91.78 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat INTELLEX mit einem Umsatz von insgesamt 13.73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch