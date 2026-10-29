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29.10.2026 21:11:49
Intel Corporation Announces Decline In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Intel Corporation (INTC) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $3.320 billion, or $0.60 per share. This compares with $4.063 billion, or $0.90 per share, last year.
Excluding items, Intel Corporation reported adjusted earnings of $2.8 billion or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.9% to $16.513 billion from $13.653 billion last year.
Intel Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.320 Bln. vs. $4.063 Bln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.90 last year. -Revenue: $16.513 Bln vs. $13.653 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.25 Next quarter revenue guidance: $ 15.0 B To $ 16.0 B
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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