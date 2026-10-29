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29.10.2026 21:11:49

Intel Corporation Announces Decline In Q3 Bottom Line

Intel
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(RTTNews) - Intel Corporation (INTC) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $3.320 billion, or $0.60 per share. This compares with $4.063 billion, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Intel Corporation reported adjusted earnings of $2.8 billion or $0.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.9% to $16.513 billion from $13.653 billion last year.

Intel Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.320 Bln. vs. $4.063 Bln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.90 last year. -Revenue: $16.513 Bln vs. $13.653 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.25 Next quarter revenue guidance: $ 15.0 B To $ 16.0 B

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0781 17.06.2027 159488377
Long 12.2463 17.09.2027 160549664
Long 385.5642 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1173 10.66 155884410
Long 8.9711 7.60 162230880
Long 18.3694 1.78 162399279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9506 10.63 160965553
Short 12.2463 4.51 161992599
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -83.66 140837012
Long 10 -7.63 156219586
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.10.26 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

19:00 Logo WHS OptionDays 2026: 15 Vorträge, 2 Tage, 0 € – diese Experten sollten Sie kennen!
16:13 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
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27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’399.54 19.70 SBBH9U
Short 15’707.71 13.89 SABWMU
Short 16’287.57 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’782.27 29.10.2026 17:30:00
Long 14’204.66 19.70 SVBHNU
Long 13’894.27 13.95 S5YRBU
Long 13’280.82 8.84 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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