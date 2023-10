Intel-CEO rechtfertigt Milliardensubvention für Chipfabrik in Magdeburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Intel-CEO Pat Gelsinger hat die Subventionen in Höhe von 10 Milliarden Euro für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg verteidigt. Intel konkurriere nicht mit anderen Unternehmen, sondern mit Nationen, so der Manager im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. China, Korea oder Taiwan hätten die Halbleiterbranche in den vergangenen Jahrzehnten massiv unterstützt. Die Subventionen seien daher notwendig, um konkurrenzfähig produzieren zu können.

Die Entscheidung, eine der weltweit grössten Chipfabriken in Deutschland zu bauen, sei vor allem deshalb gefallen, weil Deutschland eine grosse Tradition in der industriellen Produktion habe, ergänzte Gelsinger.

October 08, 2023 10:29 ET (14:29 GMT)