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29.10.2026 21:13:04
Intel-Aktie tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger
Der US-Halbleiterkonzern Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. So fällt die Quartalsbilanz aus.
Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,5 Milliarden US-Dollar, nach 13,65 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz etwas tiefer als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 16,54 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Intel-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit einem deutlichen Abschlag von 17,46 Prozent auf 75,99 US-Dollar
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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