Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’401 0.9%  Bitcoin 94’692 2.1%  Dollar 0.8059 -0.1%  Öl 66.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Novo Nordisk129508879Holcim1221405
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
Eli Lilly-Aktie knickt ein: Enttäuschung über Studienergebnisse zu Abnehmmedikament
D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem Börsengang - Firefly-Aktie verteuert sich am ersten Handelstag deutlich
Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

China-Nähe 07.08.2025 21:30:06

Intel-Aktie schwächer: Donald Trump fordert Rücktritt des Konzernchefs

Intel-Aktie schwächer: Donald Trump fordert Rücktritt des Konzernchefs

US-Präsident Donald Trump fordert den sofortigen Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu grosse Nähe zu China vorgeworfen hat.

Intel
15.99 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen
Intel hatte den 65-Jährigen erst im März nach monatelanger Suche in den Chefposten gehoben. Der Branchenveteran setzte beim kriselnden Intel-Konzern den Rotstift an und gab auch die Milliarden-Pläne zum Bau einer Fabrik in Magdeburg auf.

Lip-Bu Tan führte zuvor den Chipentwickler Cadence. Der republikanische Senator Tom Cotton verwies nun darauf, dass Cadence unter dessen Führung widerrechtlich Produkte an eine Militäruniversität in China verkauft und Technologie an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben habe. Auch gebe es Berichte, wonach Lip-Bu Tan "Dutzende" Firmen in China kontrolliere. Cotton forderte eine Antwort vom Intel-Verwaltungsrat bis Mitte August.

Trump: Rücktritt einzige Lösung

Trump schrieb nun bei seiner Online-Plattform Truth Social, Lip-Bu Tan habe Interessenkonflikte und müsse sofort zurücktreten. "Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem." Von Intel gab es zunächst keine Reaktion.

Intel dominierte einst die Chipbranche, fiel dann aber zurück. Ein entscheidender Moment war der verlorene Kampf um den Platz in Smartphones. Intel hoffte, die Stärke im PC-Geschäft auf die Mobilgeräte zu übertragen - doch stromsparendere Prozessoren setzten sich durch. Smartphone-Chips kommen somit nicht von Intel, sondern von Wettbewerbern wie QUALCOMModer TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Und bei Chipsystemen für Künstliche Intelligenz führt mit grossem Abstand NVIDIA.

Die Intel-Aktie gibt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,41 Prozent auf 19,72 US-Dollar ab.

/so/DP/jha

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

Intel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Intel-Aktie: NEX-Ausgliederung markiert nächsten Schritt der Konzernumbau-Strategie

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com,Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten