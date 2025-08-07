|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 21:30:06
Intel-Aktie schwächer: Donald Trump fordert Rücktritt des Konzernchefs
US-Präsident Donald Trump fordert den sofortigen Rücktritt von Intel-Chef Lip-Bu Tan, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu grosse Nähe zu China vorgeworfen hat.
Lip-Bu Tan führte zuvor den Chipentwickler Cadence. Der republikanische Senator Tom Cotton verwies nun darauf, dass Cadence unter dessen Führung widerrechtlich Produkte an eine Militäruniversität in China verkauft und Technologie an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben habe. Auch gebe es Berichte, wonach Lip-Bu Tan "Dutzende" Firmen in China kontrolliere. Cotton forderte eine Antwort vom Intel-Verwaltungsrat bis Mitte August.
Trump: Rücktritt einzige Lösung
Trump schrieb nun bei seiner Online-Plattform Truth Social, Lip-Bu Tan habe Interessenkonflikte und müsse sofort zurücktreten. "Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem." Von Intel gab es zunächst keine Reaktion.
Intel dominierte einst die Chipbranche, fiel dann aber zurück. Ein entscheidender Moment war der verlorene Kampf um den Platz in Smartphones. Intel hoffte, die Stärke im PC-Geschäft auf die Mobilgeräte zu übertragen - doch stromsparendere Prozessoren setzten sich durch. Smartphone-Chips kommen somit nicht von Intel, sondern von Wettbewerbern wie QUALCOMModer TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing). Und bei Chipsystemen für Künstliche Intelligenz führt mit grossem Abstand NVIDIA.
Die Intel-Aktie gibt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,41 Prozent auf 19,72 US-Dollar ab.
/so/DP/jha
WASHINGTON (awp international)
