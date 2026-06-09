Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’894 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9216 0.2%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’271 -1.4%  Bitcoin 49’211 -2.2%  Dollar 0.7982 0.1%  Öl 91.5 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Avolta-Aktie: Verlängerung für Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie steigt
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Halbleiter-Sektor im Fokus 09.06.2026 20:28:00

Intel-Aktie pausiert Rallykurs: Erweiterte Partnerschaft mit Cadence stärkt Foundry-Offensive

Intel-Aktie pausiert Rallykurs: Erweiterte Partnerschaft mit Cadence stärkt Foundry-Offensive

Der US-Halbleiterkonzern Intel baut seine Kooperation mit dem Design-Spezialisten Cadence Design Systems signifikant aus, um den zukunftsweisenden 14A-Fertigungsprozess zu optimieren.

NVIDIA
163.52 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen
• Ausbau der strategischen Allianz mit Cadence zur Optimierung des künftigen 14A-Herstellungsprozesses
• Medienberichte über Alphabet und NVIDIA als potenzielle Kunden für die Ausweichproduktion hochentwickelter KI-Prozessoren
• Fortgesetzte Kursgewinne nach bereits zweistelligem Vortagesplus

Milliardeninvestitionen und strategische Partnerschaften: Intel forciert die Trendwende

Der US-Chipgigant Intel treibt die fundamentale Neuausrichtung seines Geschäftsmodells mit hoher Dynamik voran. Wie das Unternehmen und der US-Spezialist für Chipdesign-Software Cadence Design Systems im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, wird die bestehende, mehrjährige Zusammenarbeit substanziell erweitert. Im Zentrum dieser intensivierten Kooperation steht die technologische Optimierung des zukünftigen 14A-Chipfertigungsprozesses von Intel. Diese weitreichende Partnerschaft gilt in Branchenkreisen als ein klares Signal des Vertrauens in die technologische Leistungsfähigkeit der US-Foundry. Ziel der Kooperation ist es, die Software- und Hardwaretools von Cadence so präzise auf die Fertigungsarchitektur von Intel abzustimmen, dass externe Halbleiter-Designhäuser ihre Produkte ohne Reibungsverluste auf den Anlagen von Intel produzieren lassen können.

Die Ausweitung dieser Allianz erfolgt zu einem strategisch kritischen Zeitpunkt, an dem Intel versucht, seine kostenintensive Auftragsfertigung als echte Alternative zu etablierten asiatischen Branchengrössen zu positionieren. Analyst Patrick Moorhead von Moor Insights & Strategy kommentierte diesen Schritt gegenüber dem US-Finanzmagazin Barron's mit den Worten, dass Cadence diese Investition nicht tätigen würde, wenn keine hohe Wahrscheinlichkeit für den Gewinn von leistungsstarken Mobilfunk- und Wafer-Kunden für den Intel-14A-Prozess bestünde. Diese Einschätzung verdeutlicht, dass der Markt die technologische Validierung durch Cadence als wesentlichen Meilenstein für die Akquise von Drittkunden wertet. Bisher verbucht die Foundry-Sparte von Intel Quartalsverluste in Milliardenhöhe, weshalb die Gewinnung externer Abnehmer oberste Priorität besitzt.

Gerüchte um Grossaufträge von Alphabet und NVIDIA befeuern die Fantasie der Anleger

Zusätzlich zu den offiziell bestätigten Kooperationsmeldungen sorgt die Nachrichtenlage über potenzielle Grosskunden für erheblichen Auftrieb. Dem Vernehmen nach gilt das Unternehmen als aussichtsreicher Kandidat für die Ausweichproduktion hochentwickelter Prozessoren für künstliche Intelligenz. Berichten zufolge, die sich auf nicht-öffentliche Informationen aus Branchenkreisen berufen, sollen sowohl die Google-Muttergesellschaft Alphabet als auch der KI-Marktführer NVIDIA erwägen, Intel als sekundären Fertigungspartner für ihre Next-Gen-Chips einzusetzen. Diese potenziellen Grossaufträge für die aktuellen 18A- und zukünftigen 14A-Prozesse könnten die Auslastung der neuen Fabriken sichern und die finanzielle Wende der Foundry-Sparte beschleunigen.

Die strategische Bedeutung dieser potenziellen Partnerschaften kann für den Konzern kaum überschätzt werden. Sollten sich die Berichte über das Interesse von Alphabet und NVIDIA bewahrheiten, würde dies die technologische Konkurrenzfähigkeit von Intel im Bereich der absoluten High-End-Fertigung unterstreichen. Institutionelle Investoren bewerten die jüngsten Entwicklungen als Indikator dafür, dass die technologische Durststrecke des Konzerns überwunden sein könnte. Das Vertrauen in das Management, die ambitionierte Roadmap einzuhalten, spiegelt sich auch in der langfristigen Kursentwicklung wider. Die Notierung des Halbleiterkonzerns hat sich in den vergangenen zwölf Monaten auf Jahressicht bereits annähernd verfünffacht, getragen von der Erwartung einer erfolgreichen Etablierung als globaler Auftragsfertiger.

Intel-Aktie pausiert Aufwärtsbewegung an der NASDAQ fort

An der US-Technologiebörse NASDAQ setzt die Intel-Aktie ihren dynamischen Aufwärtstrend nicht weiter fort. Nach einem bereits zweistelligen Kursplus am vorangegangenen Handelstag klettern die Anteilsscheine im Handel zunächst weiter, bevor es zeitweise um 4,16 Prozent nach unten geht, wo sie bei 105,68 US-Dollar notieren. Damit untermauert der Titel seine Position als einer der stärksten Performer im Technologiesektor im bisherigen Jahresverlauf 2026. Das Handelsvolumen lag in den ersten Handelsstunden signifikant über dem historischen Durchschnitt, was auf ein ausgeprägtes institutionelles Interesse hindeutet.

Strukturelle Trendwende: Intel wandelt sich von der Turnaround-Wette zum KI-Basisinvestment

Die operativen Fortschritte bei der Validierung der 14A-Plattform sowie das spekulierte Interesse von Tech-Giganten wie Alphabet und NVIDIA könnten die strukturelle Trendwende bei Intel final einläuten. Für Investoren dürfte sich die Aktie zunehmend von einem Turnaround-Spekulationsobjekt zu einem substanziellen Basisinvestment im KI-Infrastrukturmarkt wandeln. Sollte es dem Management gelingen, die Foundry-Verluste durch die neuen Partnerschaften zügig zu reduzieren, könnte das Aufwärtspotenzial der Aktie trotz der bereits erfolgten Rally noch nicht vollständig ausgeschöpft sein. Allerdings sollten Marktteilnehmer die anhaltend hohen Investitionskosten im Auge behalten, da Verzögerungen in der Roadmap die Margenentwicklung belasten dürften.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4944 18.12.2026 152901548
Long 12.2132 19.03.2027 157051942
Long 412.1945 18.06.2026 148284259
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7297 12.04 154718651
Long 12.2132 5.23 156220391
Long 23.554 1.24 156738792
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2218 12.39 156467251
Short 10.3049 6.29 157337439
Short 17.3556 2.43 157336631
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -9.66 116116852
Long 10 -57.54 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten