Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend an Fahrt

Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'310 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 91,84 USD. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 6'311'744 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 58,54 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 278,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Intel veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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