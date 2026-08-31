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31.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 89,96 USD.

Intel
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'252 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 91,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 3'411'152 Stück.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,69 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 279,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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