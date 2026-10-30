Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Freitagabend

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 30,7 Prozent bei 63,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'334 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 63,21 USD. Bei 68,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 60'623'084 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,90 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,56 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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