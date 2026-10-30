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Intel Aktie 941595 / US4581401001

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30.10.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Freitagabend

Intel Aktie News: Intel mit herben Abschlägen am Freitagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 30,7 Prozent auf 63,81 USD.

Intel
53.36 CHF -30.79%
Kaufen Verkaufen

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 30,7 Prozent bei 63,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'334 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 63,21 USD. Bei 68,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 60'623'084 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,90 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,56 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Ausblick: Intel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
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SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Intel am 30.10.2026

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