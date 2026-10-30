Intel Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Intel

Die Intel-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 28,5 Prozent auf 65,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Intel-Aktie bis auf 64,12 USD ein. Bei 68,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 40'519'948 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 116,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,042 USD aus. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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