Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend im Plus

Um 20:26 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 119,43 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'016 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 120,40 USD. Bei 116,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 9'293'671 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. 19,18 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (32,90 USD). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 263,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,54 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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