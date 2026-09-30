Intel Aktie 941595 / US4581401001
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30.09.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 118,16 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 118,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 120,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'113'270 Intel-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 16,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 72,16 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,042 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,54 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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