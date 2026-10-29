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29.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 93,24 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 93,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'224 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 91,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,91 USD. Zuletzt wechselten 4'851'163 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,71 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,042 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Intel wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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