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29.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend im Plus

Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 116,51 USD nach oben.

Intel
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Um 20:26 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 116,51 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'786 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 118,75 USD. Bei 116,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9'837'525 Intel-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,17 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Mit einem Kursverlust von 71,76 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,042 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.13 Mrd. USD im Vergleich zu 12.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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