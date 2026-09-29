Intel Aktie 941595 / US4581401001
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29.09.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Dienstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Intel zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 116,44 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 116,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'866 Punkten steht. Die Intel-Aktie legte bis auf 117,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 116,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'410'384 Intel-Aktien den Besitzer.
Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,042 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,54 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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