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29.07.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend leichter

Intel Aktie News: Intel am Abend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 85,26 USD nach.

Intel
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Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 85,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'790 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,83 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 13'601'947 Intel-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Mit einem Zuwachs von 66,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 18,97 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 349,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,044 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,48 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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