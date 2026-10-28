Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'454 Punkten liegt. Bei 95,67 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 95,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'485'302 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,90 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 65,25 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,042 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,56 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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