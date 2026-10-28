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28.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu

Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 93,86 USD.

Intel
77.09 CHF -0.33%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 93,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,37 USD zu. Bei 95,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'989'441 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 34,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Abschläge von 64,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.3081 17.09.2027 160549663
Long 71.9604 19.03.2027 157879548
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 10.4153 9.96 162230880
Long 46.5626 2.20 162399278
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5964 7.81 160965553
Short 11.1488 1.84 161992599
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -84.04 140837012
Long 10 -9.99 161992261
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
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Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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