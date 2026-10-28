|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 93,86 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 93,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,37 USD zu. Bei 95,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'989'441 Intel-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 34,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Abschläge von 64,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
28.10.26
|Intel Aktie News: Intel gewinnt am Abend (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 startet im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Intel am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.