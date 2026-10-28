Intel Aktie News: Intel legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 93,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,37 USD zu. Bei 95,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'989'441 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 34,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Abschläge von 64,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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