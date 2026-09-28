Intel Aktie News: Intel am Montagabend im Sinkflug

Die Intel-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 115,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'892 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 114,71 USD. Mit einem Wert von 120,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14'500'754 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 18,91 Prozent niedriger. Bei 32,90 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 71,50 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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