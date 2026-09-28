Intel Aktie News: Intel am Montagnachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 117,04 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'881 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 116,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 120,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'210'417 Intel-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,62 Prozent. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 71,89 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,042 USD belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.13 Mrd. USD im Vergleich zu 12.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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