Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 89,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'400 Punkten liegt. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,05 USD nach. Bei 90,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 8'897'065 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 37,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 23,69 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 277,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein