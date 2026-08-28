Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus

Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 89,36 USD nach.

Intel
74.14 CHF 3.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 89,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'400 Punkten liegt. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,05 USD nach. Bei 90,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 8'897'065 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 37,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 23,69 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 277,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9525 18.12.2026 155881374
Long 11.1032 19.03.2027 145247846
Long 37.1836 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7423 12.59 155884411
Long 10.0529 7.56 158679029
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.4814 17.20 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -83.44 140837012
Long 10 -9.98 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten