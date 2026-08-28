Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 89,36 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 89,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'400 Punkten liegt. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,05 USD nach. Bei 90,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 8'897'065 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 37,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 23,69 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 277,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
28.08.26
|Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Intel Aktie News: Intel am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)