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28.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag billiger

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag billiger

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 91,45 USD abwärts.

Intel
74.14 CHF 3.71%
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Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 91,45 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'521 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 89,97 USD. Mit einem Wert von 90,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'940'202 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,69 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12.86 Mrd. USD eingefahren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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