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27.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 55,83 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 16:28 Uhr 2,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'851 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 56,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 56,50 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'213'325 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 154,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,95 USD. Mit einem Kursverlust von 37,40 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Intel am 28.01.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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