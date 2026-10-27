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27.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Intel
77.73 CHF 3.60%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 92,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'448 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 94,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6'490'413 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Mit Abgaben von 64,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 16.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Intel dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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