Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Kursplus

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 90,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'438 Punkten liegt. Bei 92,94 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'973'054 Intel-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 36,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,69 USD am 03.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 281,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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