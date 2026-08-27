Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’312 1.1%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Kursplus

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 90,47 USD.

Intel
71.49 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 90,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'438 Punkten liegt. Bei 92,94 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'973'054 Intel-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 36,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,69 USD am 03.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 281,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9488 18.12.2026 155881374
Long 11.0974 19.03.2027 145247846
Long 106.2178 18.09.2026 156468417
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8706 13.02 155884411
Long 10.3267 8.01 158679029
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.4522 16.65 159032609
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -83.52 140837012
Long 10 -14.14 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?