Intel Aktie News: Intel am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 90,43 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'439 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 91,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 89,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'071'763 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 36,47 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,50 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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