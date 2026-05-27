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27.05.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend im Minusbereich

Intel Aktie News: Intel am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 119,43 USD abwärts.

Intel
93.74 CHF -3.28%
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Die Intel-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 119,43 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'682 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 117,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 12'483'698 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 132,75 USD erreichte der Titel am 12.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 18,97 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 84,12 Prozent sinken.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 23.04.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.07.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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