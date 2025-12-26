Intel Aktie News: Intel zieht am Freitagabend an

Um 20:26 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,22 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'627 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,42 USD aus. Bei 36,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 2'796'248 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.12.2025 bei 44,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 21,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,23 Prozent.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 USD ausgeschüttet werden. Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,332 USD je Aktie belaufen.

