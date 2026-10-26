Intel Aktie News: Intel zieht am Abend deutlich an

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 91,59 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 92,08 USD. Mit einem Wert von 87,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10'144'923 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 55,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,90 USD ab. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 178,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 13.65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 29.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Intel die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,56 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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