Intel Aktie 941595 / US4581401001
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26.08.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Abend nahezu unbewegt
Die Aktie von Intel zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Intel-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87,53 USD an der Tafel.
Im NASDAQ-Handel kam die Intel-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 87,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'108 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 88,25 USD. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,64 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7'401'874 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 72,93 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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