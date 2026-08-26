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26.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit Verlusten

Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 86,34 USD.

Intel
69.65 CHF -3.82%
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Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 86,34 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'054 Punkten steht. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 86,16 USD. Bei 86,81 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'977'604 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Gewinne von 64,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,69 USD. Mit Abgaben von 72,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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