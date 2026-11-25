Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 53,97 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'574 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 49,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,06 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'402'754 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 62,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (34,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 35,74 Prozent wieder erreichen.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.51 Mrd. USD im Vergleich zu 13.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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