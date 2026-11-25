|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 53,97 USD.
Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 53,97 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'574 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 49,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,06 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'402'754 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 62,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (34,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 35,74 Prozent wieder erreichen.
Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.51 Mrd. USD im Vergleich zu 13.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren
Verschärfte Handelsregeln: USA schränken Export von KI-Chips weiter ein
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:27
|Intel Aktie News: Intel am Mittwochabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel verliert am Mittwochnachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen lassen ihre Tagestiefs hinter sich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.