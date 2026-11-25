Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 7,9 Prozent auf 50,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'760 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,92 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 52,06 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'139'458 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 34,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 45,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 USD je Intel-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 16.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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