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25.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Abend Verluste

Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 124,28 USD.

Intel
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Die Intel-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 124,28 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'087 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 122,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,80 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'392'159 Stück gehandelt.

Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 12,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (31,21 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,89 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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